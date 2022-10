Atol les Opticiens a remporté hier, mercredi 5 octobre 2022, pour la 5ème année consécutive, le trophée de la « Meilleure chaîne de magasins », dans la catégorie Opticiens.

Ces récompenses données dans de nombreuses catégories résultent des votes de consommateurs. Cette année, les organisateurs indiquent avoir battu des records avec plus d’un million de votes comptabilisés.

A côté d’Ikea dans l’ameublement, Pharmacie Lafayette en parapharmacie ou encore Burger King dans la restauration rapide, c’est donc Atol les Opticiens qui a remporté le plus de suffrages dans notre secteur.

Pour Atol, ce succès s’explique en partie par le maillage territorial de près de 800 points de vente, où travaillent 1 800 collaborateurs qui « délivrent un véritable service de proximité en s’appuyant sur des valeurs de professionnalisme, conseil et savoir-faire ». L’autre point fort évoqué est « sa volonté d’innover continuellement », comme avec Atol Zen, l’équipement qui détecte les chutes des seniors, Lexilens, les lunettes d’aide à la lecture pour les dyslexiques ou encore Oneo, la gamme écoresponsable OFG de l’enseigne.

« Depuis 1970, nous travaillons avec ferveur pour nous transformer et développer des solutions adaptées aux besoins des Français, tout en accompagnant nos associés dans leur croissance et en les aidant à devenir leader sur leur zone. Être sacré une nouvelle fois, Meilleure Chaîne de Magasins, s’apparente à une reconnaissance qui vient saluer nos efforts d’entreprise responsable et nous encourage plus encore dans cette voie », conclut Éric Plat.

Photo de gauche à droite : Alexandra Aubry, responsable influence corporate, Olivier Pribile, directeur exécutif marketing et commercial, Eric Plat, PDG et Béatrice Calvet, directrice commerciale.