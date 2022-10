Mega Optic a présenté au Silmo les résultats des tests au porté du verre progressif Unique II, commercialisé sous la marque Kodak.



Les tests au porté ont été réalisés entre le 28 février et le 24 mai 2022 par le laboratoire indépendant Streetlab. 40 presbytes y ont participé : tous avaient un équipement optique satisfaisant datant de moins de 2 ans et demi et détenaient une ordonnance d’un ophtalmologiste datant de moins de 3 ans. Les résultats montrent que :



– 100 % des porteurs se sont déclarés satisfaits

– 94,7 % se sont adaptés rapidement

– 92,1 % ont ressenti des bénéfices immédiats

– 92,1 % ont ressenti, sur le plus long terme, une amélioration de la vision (netteté, luminosité et/ou contraste)

– 100 % se sont sentis très confortables lors d’une activité en VP

– 84,2 % se sont sentis très confortables sur écran (ordinateur, tablette, smartphone)

– 60,5 % ont ressenti une amélioration du confort visuel lors d’une activité prolongée en VP

– 36,8 % ont ressenti une diminution de leur fatigue oculaire

Rappelons que Mega Optic fabrique et distribue en France les verres Kodak depuis cette année. La marque est actuellement vendue par une centaine d’opticiens. Une vingtaine d’entre eux en sont les ambassadeurs et la mettent particulièrement en avant dans leur point de vente.

La gamme de progressifs Kodak