A partir du 14 octobre, la marque Hoya fera l’objet d’un dispositif media complet, d’une théâtralisation de vitrines de magasins d’optique et d’un sponsoring intensif sur les réseaux sociaux.

Le spot de 30 secondes, baptisé « Hoya est là », mettra en avant les solutions développées pour les amétropes quel que soit leur âge et leur besoin (verres de freination de la myopie, verres progressifs…). Il sera diffusé à partir du 14 octobre jusqu’à la fin de ce mois, notamment les week-ends aux heures de grande audience. Du 31 octobre au 27 novembre, Hoya sponsorisera également la météo de France TV tous les soirs avant le 20h. Selon le verrier, l’audience cumulée attendue dépassera 250 millions de vues et 80 % des plus de 35 ans verront en moyenne 8,2 fois la marque Hoya en direct et en replay.

Dans la même période, une première vague de vitrophanies de vitrines sera proposée aux opticiens indépendants, avec deux thèmes au choix : MiyoSmart ou la famille Hoya des trois protagonistes de la publicité (une petite fille, son père et son grand-père). Des kakémonos intérieurs complèteront le dispositif vitrine. Enfin, des posts sponsorisés sur Facebook et Instagram apporteront une visibilité supplémentaire de 5 millions de vues par mois. Ils seront géolocalisés, personnalisés pour les magasins et orientés vers le trafic magasin.