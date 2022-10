Au premier semestre, la campagne média Nikon Verres Optiques de 4 mois a généré plus de 190 millions de contacts. Pour « continuer à pérenniser la combinaison gagnante “visibilité / notoriété – proximité” instaurée auprès du grand public pour aider les opticiens en local à s’appuyer sur la connaissance de la marque pour vendre de la valeur ajoutée », le verrier réitère pour la fin de l’année.

Nikon Verres Optiques vient en effet de nouer un partenariat avec la série de TF1 « Ici tout commence », qui regroupe quotidiennement 4 millions de téléspectateurs. Ce partenariat s’appuie sur un jeu-concours, qui offrira à deux fans une journée d’immersion sur les plateaux de tournage de la série. « Cette action de communication disruptive a vocation à capitaliser sur le message de précision préempté par Nikon Verres Optiques et à installer la marque dans l‘esprit des consommateurs (y compris les plus jeunes) de façon originale et engageante », explique le verrier.

La communication autour du jeu-concours sera diffusée sur les programmes en replay de la plateforme MyTF1 et les réseaux sociaux de la série, de TF1 et de Nikon Verres Optiques entre le 10 et 30 octobre, avec une reprise pour le lancement sur les réseaux de Catherine Davydzenka, un des rôles principaux de la série.

Une vitrine événementielle (photo ci-dessus) a été créée pour les opticiens partenaires qui souhaitent relayer le jeu. Ils peuvent également afficher le spot commercial sur les écrans ActivScreen en magasin.