Depuis hier 10 octobre et jusqu’au 13 novembre, l’enseigne mutualiste d’optique et d’audition organise une campagne TV dédiée à sa gamme de montures en marque propre Juste. Celle-ci fait suite au film dédié aux solaires, diffusé au printemps dernier.

Le spot TV, d’une durée de 20 secondes (à voir ci-dessous), met en avant les matériaux de la collection, « plus respectueux de l’environnement » et la labellisation Origine France garantie de certains modèles. Le film rappelle en outre l’engagement sociétal d’Écouter Voir, en précisant que tous les bénéfices sont intégralement réinvestis dans l’économie sociale et solidaire. Il intègre le slogan « Juste. Les lunettes qui ne sont pas juste belles », accompagné du prix public des montures (à partir de 59 euros).

La campagne est déployée en TV, en radio et presse à l’échelle nationale, ainsi que dans les 1 200 magasins du réseau Ecouter Voir via des affiches et dépliants.