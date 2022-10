Depuis le 7 octobre, la marque Cébé a quitté le groupe Bollé Brands, rachetée par D.MO/Racer.

Cébé est l’un des spécialistes des lunettes pour l’activité sportive outdoor. En 130 ans d’existence, la marque a développé une gamme complète de produits pour le plus grand nombre : lunettes, masques et casques de ski. Depuis 2009, elle était la propriété du groupe Bollé Brands, aux côtés de Bollé, Serengeti et Spy+.

D.MO est également spécialisé dans le monde de l’outdoor. La société est dirigée par d’anciens salariés de Cébé, Sébastien Delsaux et Maxime Bos. D.MO s’est associé à Racer, marque créée en 1927 spécialisée dans les gants et les équipements de protection pour réaliser cette acquisition soutenue par les partenaires financiers de Racer : Upperside Capital Partners et 123 IM.

Peter Smith, PDG du groupe Bollé Brands et président de Bollé Safety, s’est dit fier « d’avoir géré la transformation de Cébé au cours des dernières années et qu’elle soit sortie de la période Covid avec de solides innovations dans les tuyaux et des opportunités de croissance. Nous sommes également fiers de transmettre cette entreprise à Sébastien et à son équipe et nous savons qu’ils seront les personnes idéales pour guider Cébé vers de nouveaux sommets ». Cette vente va permettre aux groupes de se concentrer sur les autres marques, qui sont « toutes sur des progressions à deux chiffres et le groupe nourrit de très fortes ambitions sur chacune d’entre elles avec des lancements stratégiques dans les semaines à venir ».

Sébastien Delsaux, directeur général de Cébé, s’est dit convaincu « d’avoir réuni l’équipe et la stratégie adéquates pour aider la marque à franchir une nouvelle étape. C’est donc un grand plaisir de pouvoir écrire les prochains chapitres de Cébé avec D.MO et Racer, avec la volonté de l’ancrer plus que jamais dans son industrie, en valorisant son patrimoine et en lui redonnant ainsi une certaine indépendance ».

