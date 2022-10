La FCA (Fédération du commerce associé) qui compte, parmi ses membres, une dizaine d’enseignes d’optique et/ou d’audition* demande au gouvernement d’agir afin de mettre en place des aides en phase avec leur réalité économique. C’est la 2ème fois en un mois qu’elle tire la sonnette d’alarme dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.

Dans un communiqué, la FCA estime que le commerce est « au pied du mur des prix de l’énergie », lesquels sont « multipliés par 2, voire par 4 aujourd’hui, par 10 ou plus demain selon toutes les prévisions si rien n’est fait ». L’organisation regrette que les pouvoirs publics tardent à mettre en place un bouclier tarifaire adapté aux commerces, ce qui pourrait se solder par « une vague de faillites et la multiplication de licenciements ».

En effet, l’aide énergie, même élargie, ne bénéficiera pas aux commerces puisqu’elle est subordonnée à un seuil de 3 % du CA pour la consommation d’énergie. Les points de vente doivent en parallèle supporter la hausse du prix des produits qu’ils vendent et le coût de leur acheminement. Dans ce contexte, la FCA demande une révision des conditions d’obtention de l’aide énergie et d’abaisser son seuil. « Il est totalement irréaliste de demander aux commerces d’un côté d’investir dans la rénovation de leurs locaux, dans la transformation de leur modèle énergétique, et, de l’autre, de supporter seuls le coût de l’inflation », insiste le communiqué.

La FCA liste ses demandes concrètes :

prévoir un ratio d’accès à l’aide « Coût énergie sur chiffre d’affaires » de 1 % (contre 3 % actuellement) pour les entreprises enregistrant un doublement au minimum de la facture d’énergie par rapport au prix payé en 2021 ;

déplafonner totalement la prise en charge au-delà de 30 % des coûts ;

étendre l’aide pour l’année 2023.

La FCA et l’ensemble des acteurs du commerce rappellent avoir déjà présenté ces mesures lors de précédents échanges avec les ministres concernés mais expliquent qu’aucune mesure significative n’a été prise. « Il est indispensable d’agir dès à présent pour accompagner nos commerces et éviter dans les mois à venir, faillites et plans sociaux pour des acteurs qui constituent le poumon économique et social de nos territoires », conclut la Fédération.

*Atol, Optic 2000 / Lissac / Audio 2000, Optique Leclerc / Audition Leclerc, Entendre, Krys /Lynx You Do/ Vision Plus / Krys Audition, Visual.