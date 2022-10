C’est au dernier Silmo que la décision a été prise : Variation Design a signé un contrat pour la distribution sur le marché français de la collection Snob Milano. Un contrat qui prend effet immédiatement.

Dino Sordelli et Tommaso Bossetti, respectivement directeur des ventes et responsable du marketing et du design chez Snob Milano, évoquent « un énorme potentiel de croissance pour la marque en France et dans tous les pays francophones » et se disent très confiants dans le fait que Variation Design partage ces ambitions et « qu’ils toucheront le marché grâce à leurs capacités de distribution ».

De son côté, Dominique Varlet, fondateur de Variation Design, a été « séduit par la qualité des produits. L’idée était d’élargir notre gamme avec des produits de qualité ; Snob Milano s’est avéré être une collection qualitative, moderne et tendance ». Rappelons que la société basée dans le Pas-de-Calais distribue déjà sur le marché français les collections V.Design, V.Design Kids, V.Design Teens, Bovélo et Gensdumonde.

Snob Milano s’est fait connaître notamment avec ses modèles aux verres plats, masques et clip-ons magnétiques équipés de verres exclusifs Zeiss Sunlens. Les modèles sont conçus à Milan et réalisés à Venegono Inferiore (Lombardie), une commune qui a récemment célébré son centième anniversaire dans la production de lunettes.

Les dirigeants expliquent le succès de la marque par l’utilisation de matériaux innovants et de haute qualité et l’attention portée aux détails. « Une rencontre parfaite entre le Made in Italy et le design interprété de manière branchée, sophistiquée et moderne ». A noter également, Snob Milano mène actuellement différentes actions en faveur du respect de l’environnement (une ligne Bio Lux a été lancée récemment, réalisée en bio-plastique dérivé d’huiles combiné au bêta-titane) tout en cherchant à réduire son empreinte (40 % de l’énergie utilisée par l’entreprise est autoproduite, les matériaux pour les emballages proviennent de dérivés du maïs, etc.).