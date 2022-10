Depuis la rentrée, les actualités s’enchaînent chez Morel : un nouveau logo, une campagne originale et un engagement pour Octobre rose. Passage en revue.

Depuis le mois de septembre, le célèbre chat, emblème de Morel a été modifié. Le choix s’est porté vers une nouvelle version qui n’est pas sans rappeler l’histoire de l’entreprise. « Parce que sa vision est exceptionnelle de jour comme de nuit, qu’il est agile et qu’il a traversé le temps et les continents, le chat s’est imposé comme l’emblème de la Maison Morel. C’est Jacques Morel, le petit fils de Jules Morel qui fonda l’entreprise en 1880, qui le fait entrer officiellement dans l’histoire. En 1957, il eut l’idée géniale d’imaginer un poinçon de maitre pour marquer les montures en doublé-or : un M majuscule surmonté d’une tête de chat. Ce geste emprunté aux grands artisans joailliers inspira par la suite la création du logo Morel. Aussi moderne qu’au premier jour, le chat incarne notre héritage, notre indépendance et plus que jamais, notre engagement… », expliquent les dirigeants de la société. Ce logo a été modifié dans un changement plus global de l’identité visuelle de la société avec la mise en avant de valeurs qui lui sont chères : authenticité, passion, audace, indépendance et engagement.

Au Silmo, c’est une nouvelle campagne de communication qui a été présentée. Pont entre le passé et l’avenir, elle reprend des photos de plusieurs décennies sur lesquelles sont mises en scène les montures de la nouvelle collection.

Enfin, depuis le début du mois, Morel participe une nouvelle fois à l’opération Octobre rose, contre le cancer du sein. Pour chaque monture vendue, le lunetier s’est engagé à reverser 5 euros à l’association, Ruban rose, qui travaille sur deux axes : le dépistage et la recherche médicale.