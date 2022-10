Certains emmétropes portent tout de même des lunettes pour combattre la lumière bleue ou encore réduire leur fatigue visuelle, notamment face aux écrans. Izipizi lancera en novembre, toujours dans un esprit bien-être, des lunettes pour trouver plus rapidement le sommeil.

A partir du 2 novembre prochain, Izipizi ajoutera à son catalogue les lunettes Sleeping, développées en collaboration avec un chercheur en optométrie. Pour être efficace, cet équipement doit être porté deux heures avant d’aller se coucher. Les verres, qui embarquent la technologie GoodNight, « permettent à votre corps de relancer et favoriser naturellement la production de l’hormone du sommeil (la mélatonine, ndlr). Le cycle circadien reprend son cours pendant que vous profitez pleinement des dernières heures de la journée », promet la marque.

Pour prouver l’efficacité de ces lunettes, elle s’appuie sur une étude réalisée auprès de 300 personnes avec des troubles du sommeil légers à réguliers, qui ont porté Sleeping pendant 15 jours, deux heures avant d’aller se coucher. « Avec elles, au bout de 5 jours, le temps d’endormissement peut être divisé par deux et le repos plus profond et réparateur. »

Deux modèles de la collection Izipizi, disponibles en 4 coloris, sont proposés avec les verres GoodNight. L’équipement affiche un prix de 40 euros.