En ouvrant 150 nouveaux magasins entre 2021 et 2022, Krys Group vient de dépasser le cap du millième point de vente Krys, suite à l’inauguration de la boutique à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, dans le centre commercial Cap 3 000.

Pour Krys Group, ce nouveau chapitre lui permet de « consolider son maillage pour être toujours plus accessible sur l’ensemble du territoire et asseoir encore un peu plus sa position de leader de l’optique en France », avec 16 % de parts de marché.

Sur l’ensemble de ses enseignes optiques (Krys, Le Collectif des Lunetiers et Lynx Optique You Do), le groupe comptabilise à fin septembre 1 470 magasins en France et 1 522 dans le monde.

Pour expliquer son développement constant, Krys Group évoque « une énergie collective qui se transforme en performances, un positionnement inédit de distributeur-producteur, offrant des avantages concurrentiels majeurs comme la garantie d’indépendance commerciale, un rapport qualité-prix imbattable pour le consommateur, les gains de productivité et la maîtrise de l’innovation ». Une place importante a été accordée également à la formation : en 2021, 1 438 formations ont été délivrées « permettant aux opticiens, non-opticiens, responsables de magasin et associés de la coopérative de développer leurs savoir-faire et professionnaliser leurs pratiques ». 85 % des ouvertures sont d’ailleurs assurées par des associés de la coopérative. Rappelons qu’en septembre dernier, Krys Group a également lancé son Centre de Formation des Apprentis.