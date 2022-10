Le verrier, qui multiplie les démarches écoresponsables, franchit un nouveau pas dans sa dynamique RSE.

Les verres Novacel sont désormais livrés avec des chiffonnettes microfibres en PET recyclé à 70 %, de nouveaux sprays rechargeables, des pochettes en papier PEFC et, bientôt, une carte porteur recyclable. « Ces mesures peuvent apparaitre comme du détail, mais ce sont près de 3 millions de ces produits que Novacel envoie chaque année, ce qui est considérable », commente l’industriel, qui mène depuis plusieurs années des actions écoresponsables.

En 2018, Novacel avait une consommation d’eau équivalente à 550 foyers (120 m³ par an par foyer en France), une consommation électrique comparable à 3500 foyers (2 200 KWh/an par foyer) et produisait l’équivalent en déchets de 1733 habitants (430 kg/habitant). Grâce à la certification ISO 14001 obtenue la même année, l’entreprise a diminué de plus de 50 % sa consommation d’eau et sa production de déchets, et de 44 % sa consommation électrique. En parallèle, « elle favorise les fournisseurs écoresponsables à qualité égale et travaille avec 217 fournisseurs, dont 20 % sont locaux, situés à moins de 60 kilomètres du site », explique-t-elle.