Le géant de l’optique a dévoilé ses chiffres pour le troisième trimestre de l’année 2022. Malgré les difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises notamment en raison de l’inflation et des prix de l’énergie, EssilorLuxottica affiche de bons résultats.

Le chiffre d’affaires du groupe atteint 6,4 milliards d’euros, soit une croissance de 8,2 % à taux de change constants au troisième trimestre par rapport à la même période en 2021 et 8,8 % sur les neuf premiers mois de l’année 2022.

Si toutes les régions du monde sont en croissance, la zone Emea (Europe, Middle East & Africa) « est montée en puissance portée par une accélération de la France, de la Turquie et du Moyen-Orient, combinée à la solide croissance de l’Italie, du Royaume-Uni et de l’Espagne, notamment dans la catégorie solaire », explique le groupe. Elle affiche ainsi une croissance de 9,2 % à taux de change constants sur la période, devant le marché nord-américain (+ 3,4 %) mais loin derrière l’Asie-Pacifique (+ 22,7 %) et l’Amérique latine (+ 12,6 %).

Parmi les autres chiffres qu’EssilorLuxottica souligne, il faut noter des ventes à magasins comparables en hausse de 6,5 % et un retour à la croissance pour l’e-commerce qui représente aujourd’hui 7 % du chiffre d’affaires global du groupe.

Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement PDG et DG d’EssilorLuxottica, ont commenté : « Nous avons réalisé une solide performance sur le troisième trimestre. […] Ces résultats démontrent une fois de plus la puissance de notre modèle, ainsi que la détermination et l’agilité de nos presque 200 000 collaborateurs dans le monde, engagés dans la réalisation de la vision à long terme que nous avons partagée lors de notre récente Journée Investisseurs. » Une vision qui comprend une croissance annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % entre 2022 et 2026 à taux de change constants.