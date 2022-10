Safilo et la marque de mode américaine rag & bone ont récemment renouvelé leur contrat de licence. Une collaboration débutée en 2018 avec un premier accord d’une durée de 5 ans.

Cet accord de licence global porte sur les collections optiques et solaires, masculines et féminines, de la marque.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec Safilo dont l’expertise et la réputation, en tant que l’un des acteurs de la lunetterie les plus qualifiés au monde sont indiscutables », a déclaré Marcus Wainwright, PDG, fondateur et directeur de la marque rag & bone. « Safilo est un collaborateur de confiance depuis cinq ans et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat, en repoussant les limites des lunettes rag & bone avec une attention commune à la qualité et aux détails. »

« Le renouvellement de l’accord de licence est le résultat d’un partenariat réussi qui s’aligne parfaitement avec notre stratégie de portefeuille consistant à proposer des marques de lunettes pertinentes au niveau local. La marque s’adresse à une cliente mode précise. Elle est conçue à partir de notre studio de design de New York et l’étroite collaboration avec la maison de couture nous a fourni la capacité unique de capturer et de traduire avec succès le design et le style urbain de rag & bone », déclare Angelo Trocchia, PDG du groupe Safilo.