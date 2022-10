Depuis son explosion pendant les périodes de confinement, le click & collect est aujourd’hui devenu une habitude à part entière pour de nombreux consommateurs. Silhouette a décidé de l’intégrer à son initiative « Buy local » (Acheter local).

« Pour offrir à nos clients le meilleur service possible et pour connecter notre communauté en ligne Silhouette aux magasins locaux physiques, il doit y avoir une transition transparente entre l’expérience client en ligne et hors ligne. Or, en l’état actuel des choses, malgré la numérisation croissante, les consommateurs finaux ont tendance à les considérer comme deux mondes distincts. L’objectif principal de l’initiative « Buy local » est de soutenir nos partenaires français locaux et d’offrir aux clients des options d’achat plus variées », explique Michael Schmied, CMO de Silhouette International.

Concrètement, les internautes passent en revue les modèles de la collection et peuvent essayer virtuellement les modèles depuis le site du fabricant. Ils ajoutent ensuite leurs modèles préférés (maximum 3) à leur panier avant de prendre rendez-vous chez l’opticien de leur choix. Les modèles du panier seront alors livrés gratuitement chez le partenaire avant le rendez-vous.