Après deux éditions annulées en raison de la pandémie de Covid-19, la Paris Games Week fait son grand retour à la porte de Versailles de Paris. 117 exposants accueilleront les 200 000 visiteurs attendus jusqu’à dimanche pour ce salon français du jeu vidéo.

A cette occasion, l’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue) qui a l’habitude d’y mener des actions de sensibilisation à la protection de la vue face aux longues heures passées devant les écrans, sera une nouvelle fois présente. Elle interviendra au sein du collectif PedaGoJeux créé en 2008 pour sensibiliser et informer les parents et les médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la pratique des jeux vidéo.

Cette année, l’Asnav n’y proposera pas de tests de vue, les conditions n’étant pas totalement réunies pour pouvoir les réaliser sans risques d’exposition au Covid-19. L’association y animera donc un point d’information sur les écrans et la vue et « proposera aux visiteurs (joueurs, parents et autres accompagnateurs) des informations et des conseils pour éviter les désagréments liés à l’usage intensif des écrans, quels qu’ils soient ». Bien entendu, l’association n’abandonne pas totalement son dispositif global et espère bien le déployer à nouveau lors de l’édition 2023.

© : photo Twitter Paris Games Week