Lancé au début de cette année, Mon espace santé a succédé au DMP pour faciliter les relations entre les professionnels de santé et les patients. Il intègre désormais une offre de services numériques référencés par l’Etat, qui doivent respecter de nombreux critères.



A ce jour, plus de 65 millions d’usagers disposent d’un profil Mon espace santé. Fin octobre 2022, 7,2 millions d’entre eux avaient activé le service pour ajouter / consulter / partager leurs documents de santé, et communiquer de façon sécurisée avec les praticiens (plus de 300 000 messages ont été envoyés aux patients). Un nombre croissant d’établissements et de professionnels de santé envoient désormais systématiquement les documents sur ce service (via le DMP qui y a été intégré), ce qui participe grandement à sa dynamique d’activation.



Depuis quelques jours, les utilisateurs bénéficient du catalogue de services. Il s’agit de sites Internet et d’applications proposant, par exemple, la prise de rendez-vous médicaux, le suivi des maladies chroniques, l’accès à des portails patients… Ces services émanant d’acteurs public ou privés, doivent respecter, outre le RGPD, plus de 150 exigences en termes d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique définies par l’Agence du numérique en santé (dont la certification HDS). Le catalogue compte aujourd’hui 12 services*, qui seront prochainement rejoints par d’autres.



Dès 2023, les services mis à disposition pourront proposer aux utilisateurs d’échanger des données avec Mon espace santé. Concrètement, l’usager pourra choisir d’y stocker ses informations provenant de différents sources (applis, sites, dispositifs médicaux…) et/ou de les partager avec les professionnels de santé et les services numériques du catalogue. Son consentement sera un prérequis : il choisira les applications avec lesquelles il souhaite synchroniser Mon espace santé et les échanges de données qu’il souhaite autoriser. « Il a donc pleinement la main sur ses données de santé », rassure le gouvernement.

*Appfine, Compte ameli, FreeStyle LibreLink, ID-U Santé, Libheros.fr, Mapatho, Mémo Santé Enfant, Mes médicaments chez moi, MyGHT Limousin, Santé.fr, Vidal Ma santé, Withings Health Mate.