C’est cette semaine (mercredi, sauf nouveau changement en raison des conditions météo), que le départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe sera donné. Pour cette 12ème édition, Bollé a décidé de s’impliquer fortement en équipant 6 skippers dans quatre catégories différentes : Ultim, Ocean Fifty, Imoca et Class 40.

Cette forte représentativité exprime la volonté de la marque de « revenir sur le devant de la scène nautique notamment dans le domaine de la course au large et avec des produits adaptés aux besoins des skippers. La présence de la marque au départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe est une étape significative dans ce projet ambitieux. »

Chez les Ultim, Charles Caudrelier (photo ci-dessus), l’un des favoris de la course, portera le modèle Holman à sa vue avec les verres Phantom+. Un équipement qui l’aidera sur différents aspects : « Ce que je recherche, c’est évidemment la protection de mes yeux mais quand on navigue on regarde également beaucoup le vent sur l’eau pour savoir si une rafale arrive, si les conditions changent et dans ce cas-là la qualité des lunettes va faire une grosse différence notamment par rapport au contraste sur l’eau et cela nous permet d’anticiper quelle manœuvre on va devoir faire. C’est un point clé en termes de tactique. J’utilise la technologie Phantom + qui est vraiment utile car il y a différentes intensités de lumière et cela permet de toujours garder la même paire quelles que soient les conditions. Depuis quelques années j’ai également besoin de lunettes adaptées à ma vue et le fait que Bollé puisse me fournir cela est vraiment important car sinon je ne pourrais pas lire mes ordinateurs de bord et les nombreux chiffres qu’il y a dessus ! »

Dans la catégorie Ocean Fifty, Bollé équipera Erwan Leroux (Koesio), Sébastien Rogues (Primonial) et Quentin Vlamynck (Arkema), le plus jeune skipper de la classe, qui a choisi le modèle Vulture équipé de verres Volt+. En Imoca, c’est le concurrent américano-néo-zélandais Conrad Colman qui représentera la marque sur Imagine et en Class 40, Kéni Piperol sur Captain Alternance.

Crédit photo : @Yann Riou