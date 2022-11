Comme de nombreux autres secteurs, l’optique multiplie depuis quelque temps les actions en faveur de l’environnement. Si on connaît déjà les urnes de collecte d’anciennes montures dans de nombreux points de vente, Optic 2000, engagé dans une démarche globale, a décidé de pousser le concept plus loin.

Depuis hier et jusqu’au 14 novembre, Optic 2000 s’est associé à Re-cycle, le service de seconde main de Veepee, pour organiser une opération spéciale : tous les membres Veepee peuvent envoyer gratuitement deux de leurs anciennes montures solaires et optiques (un bon d’envoi est disponible sur le site de l’opération. Le colis doit être déposé dans un point Mondial Relay dans un délai de 10 jours). Ils reçoivent en échange un bon d’achat de 15 euros à valoir sur le site d’Optic 2000 sur une sélection de solaires non correctrices. Les montures collectées seront remises en état si possible, puis données gratuitement aux associations partenaires de l’enseigne. Dans le cas contraire, elles seront recyclées.

Focus sur le sport

Notons également qu’aujourd’hui, 10 novembre 2022, et jusqu’au 31 janvier 2023, Optic 2000 revient en TV avec un message spécifique autour de la pratique sportive. Cette nouvelle campagne « représente un enjeu fort pour l’enseigne qui a pour ambition de devenir une référence de l’équipement visuel sportif ».

Une nouvelle offre commerciale disponible dans les magasins Optic 2000 aux mêmes dates que la campagne, propose pour l’achat d’un équipement optique, une deuxième paire sport adaptée à la vue à partir de 30 €. Le spot de 15 secondes qui présente l’opération reprend bien entendu les nouveaux codes de communication de l’enseigne. Il sera diffusé, en alternance avec le film de marque, sur TF1, les chaînes du groupe France Télévisions, M6, Canal+ et certaines chaînes de la TNT. Un relais est prévu sur les plateformes de replay et de vidéos, auquel s’ajoute une action mobile drive to store et social media (LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram).

En magasin, un corner dédié au sport a été installé dans l’ensemble du réseau et un kit de communication spécial a été réalisé.