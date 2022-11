L’impression 3D intéresse notre secteur. Depuis plusieurs années, les initiatives dans ce domaine se multiplient. Acuitis a décidé de l’intégrer pleinement à son offre avec une collection et un service de scan du visage dédié.

« Inclusives, accessibles et écoresponsables », c’est ainsi qu’Acuitis présente les modèles de sa collection Acuitis 3D. Concrètement, l’opticien réalise une prise de mesures digitalisée du visage du porteur. « 1 000 points du visage sont scannés puis analysés pour déterminer la largeur du pont, la longueur des branches, et la taille idéale pour la face de la monture. Ainsi, les lunettes adoptent la forme et les dimensions idéales de la personne afin d’épouser parfaitement son visage », explique l’enseigne d’optique.

Le porteur personnalise ensuite la forme de la monture et sa couleur (10 formes et 15 couleurs sont disponibles pour l’instant) ou encore le style des branches.

Toutes les informations sont ensuite envoyées à la société belge Materialise, le partenaire d’Acuitis dans ce projet, qui fabrique les lunettes de la collection en polyamide biosourcé, selon la technique du frittage laser. Les montures sont ensuite assemblées à la main dans l’atelier Acuitis, à Nantes, avant la livraison dans le point de vente dans un délai global d’une quinzaine de jours et pour un prix public d’environ 200 euros.

Si pour l’heure, cette nouvelle collection est disponible dans 70 des « Maisons » Acuitis, tous les magasins du réseau la proposeront à terme.