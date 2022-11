Comment parler aux plus jeunes de santé visuelle sans être rébarbatif ? Aujourd’hui, impossible de passer à côté des réseaux sociaux et des créateurs de contenus lorsqu’on souhaite communiquer auprès des ados et des jeunes adultes. L’Asnav vient de dévoiler sa collaboration avec Lucas Studio pour promouvoir la santé visuelle.

Lucas Studio est l’influenceur idéal pour diffuser le message de l’Asnav : porteur de lunettes, par définition grand utilisateur d’écrans, il est également très concerné par le sujet. Dans la première vidéo sponsorisée par l’association (publiée il y a deux semaines et qui affiche déjà plus de 630 000 vues), le youtubeur aux 908 000 followers les incite en préambule et en conclusion de la vidéo à aller faire tester leur vue gratuitement chez les opticiens. S’en suivent plusieurs épreuves ludiques dans lesquelles la vue est importante : trouver un vrai billet dans un multitude de faux, reconnaître une célébrité grimée en statue de cire au musée Grévin, etc.

De nouvelles vidéos sont annoncées jusqu’à la moitié du mois de décembre. Pour cette opération, l’Asnav s’est rapprochée de l’agence de marketing d’influence et de création de contenus Maison Grise. C’est pourquoi, l’Asnav pourra également toucher les communautés d’autres youtubeurs de l’agence comme Pierre Croce (3,9 millions d’abonnés sur Youtube) qui apparaît dans cette première vidéo ou encore Alaïa (152 000 abonnés sur Youtube), annoncée dans les prochaines.