En cette fin d’année, EssilorLuxottica repart sur les routes de France pour un roadshow intitulé « Autour de la Vision ».

Le géant de l’optique organise du 21 novembre au 14 décembre un nouveau tour de France car « en cette période d’évolution du marché, Essilor veut être encore plus proche de ses clients opticiens et toujours plus à l’écoute de leurs attentes ». Ces 8 soirées permettront « d’échanger sur les perspectives et opportunités du marché et de découvrir ou re-découvrir les solutions EssilorLuxottica qui contribuent à la réussite des opticiens partenaires. Une intervenante externe de renom sera également présente pour échanger sur son parcours incroyable », explique le verrier. Il s’agit de la navigatrice Peggy Bouchet, la première femme à avoir traversé l’Atlantique à la rame en solitaire.

Les 8 étapes de ce roadshow auront lieu :

Le 21 novembre 2022 à Strasbourg (Château Pourtalès)

Le 23 novembre 2022 à Nantes (Salle Titan)

Le 28 novembre 2022 à Paris (Le Trianon)

Le 30 novembre 2022 à Nice (Château de Crémat)

Le 06 décembre 2022 à Lyon (L’Embarcadère)

Le 08 décembre 2022 à Montpellier (Domaine de Verchant)

Le 12 décembre 2022 à Toulouse (Espace Vanel)

Le 14 décembre 2022 à Marseille (Palais du Pharo)

Les inscriptions aux différents événements se font depuis le site el-autour-de-la-vision.com.