Pour la 7ème année consécutive, c’est l’enseigne Aflain Afflelou qui remporte le prix « Elu service client de l’année » dans la catégorie optique.

Ce classement s’appuie sur des tests clients mystères réalisés au téléphone, par e-mails, navigation internet, sur les réseaux sociaux ou via le chat, « durant lesquels les consommateurs ont identifié les valeurs fortes qui portent l’enseigne : l’innovation, la qualité et l’accessibilité des produits et services proposés ». Alain Afflelou a remporté la première place avec une note globale de 18,41/20. Afif Haddar, directeur général des ventes Alain Afflelou explique ces bons résultats en précisant : « Nos équipes font preuve d’innovation et d’agilité pour satisfaire de manière toujours plus efficiente les besoins de nos clients. Notre marque se réinvente sans cesse en proposant de nouveaux services pour fluidifier leur parcours de soins visuels. »

L’enseigne a en effet développé de nombreux services digitaux en parallèle de ses 1 450 points de vente répartis dans 19 pays, comme l’essayage virtuel, les conseils en ligne, la commande sur Internet et la livraison en magasins ou encore plus récemment un service de téléconsultation ophtalmique dans des zones considérées comme des déserts médicaux.

« Nous avons toujours innové à partir de la compréhension des besoins de nos clients et de la connaissance de notre métier d’opticien. Prendre soin de nos clients et être à leur écoute est évidemment notre priorité principale, c’est le socle d’une relation de confiance. C’est en ce sens qu’être Élu service client de l’année pour la 7ème fois consécutive est une grande fierté », ajoute Anthony Afflelou, directeur général du Groupe Afflelou.