La Maison de mode Brunello Cucinelli et EssilorLuxottica viennent de signer un accord de licence exclusif sur une période de 10 ans pour la conception, la fabrication et la distribution de montures optiques et solaires sous la marque Brunello Cucinelli.

Ce n’est pas la première fois que les deux sociétés collaborent. Depuis 2021, elles ont réalisé des projets communs, comme une collection capsule exclusive signée par Brunello Cucinelli et Oliver Peoples, une autre marque du portefeuille d’EssilorLuxottica. Ce nouveau contrat prendra effet le 1er janvier 2023, avec une première collection annoncée pour le premier trimestre 2024.

Créée en 1978 par Brunello Cucinelli, la marque est reconnue comme une spécialiste du cachemire. Ambassadrice du style italien, elle se présente comme « l’alliance de la modernité et de l’artisanat, de l’élégance et de la créativité, de la passion et des valeurs humaines ».

A la signature de ce contrat, Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur créatif de la Maison de mode s’est remémoré sa « relation particulière avec le regretté Leonardo Del Vecchio. Je garde dans mon cœur ce qu’il m’a confié, dans les derniers jours de sa vie, au sujet de sa « belle usine » d’Agordo – qui fut une réelle inspiration pour moi ainsi que pour notre engagement à ne jamais cesser d’investir dans notre belle usine de Solomeo. Je n’oublierai jamais le moment où il m’a dit : « Brunello, je ne sais pas si nos lunettes sont belles, mais ce que je sais, c’est qu’elles sont réalisées du mieux possible. » Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica a quant à lui ajouté : « Au travers de nos nouvelles collections, nous continuerons à proposer des lunettes de marque parfaitement conçues et fabriquées, qui représentent le meilleur du style Brunello Cucinelli que recherchent les consommateurs dans le monde. »