Aujourd’hui, 28 novembre, débute l’offre spéciale Tchin Tchin 3 paires dans les magasins du réseau Afflelou. Elle s’accompagne d’une campagne publicitaire, bien entendu aux couleurs des fêtes de fin de d’année.

Jusqu’au 31 janvier 2023, pour l’achat d’un équipement complet (monture et deux verres correcteurs), les clients pourront bénéficier de deux paires de lunettes supplémentaires pour 1 € de plus (à choisir parmi plus de 250 modèles de la collection Afflelou). Cette troisième paire pourra être offerte à l’un de ses proches sous la forme d’une carte cadeau.

« Notre offre Tchin Tchin 3 paires pour les fêtes est une offre très attendue et plébiscitée par les Français depuis de nombreuses années. Nous sommes les seuls sur le marché à la proposer et, cette année, dans un contexte difficile et inflationniste, nous avons souhaité lui donner une dimension particulière grâce à la possibilité d’offrir la troisième paire à la personne de son choix grâce à la carte cadeau », explique Bénédicte Chalumeau Vignon, directrice communication du Groupe Afflelou.

La campagne publicitaire pour présenter l’offre se compose d’un spot réalisé par BETC et décliné en 25 et 10 secondes selon les canaux de diffusion. Le dispositif comprend des passages TV, en radio, PLV en magasin, sur les réseaux sociaux et en communication locale à la demande des opticiens.