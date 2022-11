La coopérative a noué un partenariat avec SPB et Société Générale Assurances pour faire évoluer l’offre “Krys avec vous” et permettre à davantage de porteurs d’accéder à une garantie vol / casse / perte.

Désormais, les magasins Krys participants peuvent proposer à leurs clients une solution globale intégrant la vente d’un équipement optique ou solaire et une garantie d’assurance couvrant la casse, le vol et la perte à un tarif avantageux. La souscription à l’assurance optique est intégrée au parcours d’achat et inclut la signature électronique grâce à la technologie API développée par SPB, spécialiste de l’affinitaire. En cas de sinistre, le client pourra bénéficier de la réparation ou du remplacement de son équipement optique, sans franchise au premier sinistre.

Cette offre se présente comme une démarche responsable : si le client n’a déclaré aucun sinistre au titre de la garantie d’assurance, il récupère l’intégralité des cotisations versées au bout de 24 mois sous la forme d’un bon d’achat offert par Krys, valable sur le reste à charge de son prochain équipement optique ou solaire.

Cette nouveauté vise à améliorer l’attractivité de l’offre “Krys avec vous”, lancée en 2016 et qui a séduit 50 000 porteurs. En s’associant avec SPB et Société Générale Assurances, Krys espère « fidéliser [ses] clients en leur faisant bénéficier d’une assurance gratuite dès lors qu’aucun sinistre n’a été constaté », explique Jean-Pierre Champion, DG de Krys Group.