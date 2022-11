Figurant parmi les grandes écoles historiques de l’optique, l’ICO créé en 1917 par Gérard-Charles Roosen écrit une nouvelle page de son histoire en changeant de nom.

L’Institut et Centre d’Optométrie de Bures-sur-Yvette a formé de nombreuses générations d’opticiens, dont de grands noms de la filière. Aujourd’hui, l’école d’optique est devenue un véritable campus à part entière avec l’ouverture en 2021 d’une résidence de 210 logements.

C’est pourquoi l’établissement change aujourd’hui de nom pour devenir l’Institut et Campus d’Optique. Le logo a également été changé. Plus moderne, il reprend les couleurs historiques (jaune et noir) pour « marquer la transition entre le passé précurseur de l’ICO et l’avenir à construire en continuant de porter les innovations dans les formations en optique. […] L’enchevêtrement de cercles permet quant à lui de symboliser le nom ICO pour créer une contre forme représentant un œil. »

Cette fin d’année s’annonce chargée pour l’ICO qui organise trois événements importants le mois prochain : la rentrée décalée le 5 décembre, une journée portes ouvertes le 7 décembre et une journée découverte des métiers de la vision le 19 décembre.