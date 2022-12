A l’occasion des fêtes de fin d’année, Krys organise jusqu’au 3 janvier 2023 son opération Krysmas et invite tous les porteurs de lunettes à rapporter leurs anciennes montures optiques et solaires dans les points de vente du réseau.

Pour chaque monture collectée, l’enseigne s’engage à reverser 1 euro à la fondation Krys Group. Des urnes de collecte sont à la disposition du grand public dans les magasins participants. Le but est bien entendu de réutiliser les montures. Celles qui ne seront pas en assez bon état seront recyclées et transformées par exemple en revêtement pour les cours de récréation des écoles. Depuis la première édition de l’opération, 10 500 paires de lunettes ont pu être collectées.

Rappelons que la Fondation Krys Group, qui fête en 2022 ses 20 ans, mène des actions pour venir en aide aux plus démunis en France comme à l’étranger en soutenant de nombreuses associations à travers le monde. Dans l’Hexagone, elle intervient par exemple à travers le Bus de la Vue et de l’Audition sur les routes du Tour de France. Cette action connaît un tel succès que la fondation envisage de la reconduire également en dehors de la Grande Boucle. Pendant les Journées de la Vision, en partenariat avec une vingtaine d’écoles d’optique, le Secours populaire français, l’Ordre de Malte France, les Restos du Cœur et des associations locales, elle propose à environ 200 personnes en situation de précarité de bénéficier d’un test de vue et d’une paire de lunettes gratuits.