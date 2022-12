C’est ce vendredi soir que débutera partout en France l’édition 2022 du Téléthon, événement incontournable du début du mois de décembre. Depuis 11 ans, Optic 2000 soutient l’AFM-Téléthon et prouvera encore une fois son engagement tout au long du week-end.

L’enseigne d’optique ne concentre pas son implication sur le seul mois de décembre : 1 euro est reversé à l’association tout au long de l’année pour l’achat des secondes paires de lunettes et d’animations dédiées lors du Téléthon. Dans les magasins du réseau sont également installés des points de collecte avec urnes et enveloppes de dons. Au total, ce n’est pas moins d’un million d’euros qui est reversé chaque année par Optic 2000.

« Cette contribution financière permet notamment à l’AFM-Téléthon de financer plus de 200 programmes de recherche et jeunes chercheurs chaque année et contribue à plus de quarante essais cliniques en cours ou à venir dont trois concernent des maladies de la vision (rétinites pigmentaires, neuropathie optique de Leber). L’enseigne Optic 2000 est aussi un partenaire historique de l’Institut de la vision qui développe des programmes de recherche avec l’AFM-Téléthon », détaille l’enseigne d’optique.

Téléthon : de nombreuses animations programmées

Samedi 3 et dimanche 4 décembre, les salariés du siège et les collaborateurs en magasins organiseront et participeront à de nombreuses animations au profit de l’association. Dans les Villes Ambassadrices de cette édition – Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68), Cassis (13) -, et partout ailleurs en France, les opticiens se mobilisent en proposant diverses animations : des défis sportifs, course relais à vélo, randonnée, cross, baptême de véhicules d’exception, soirée caritative, vente d’objets, de produits locaux ou de goodies, etc. Au siège d’Optic 2000 à Clamart (92), les salariés participeront à une course, un atelier pâtisserie et une tombola. D’autres chanteront aux côtés de Matt Pokora et Patrick Bruel en direct du plateau du Téléthon 2022 sur France 2 le samedi 3 décembre à partir de 18h30.