Ces derniers jours, l’actualité a été dominée par les coupures d’électricité prévues pour faire face aux problèmes d’énergie cet hiver. Tout est parti d’une circulaire envoyée aux préfets la semaine dernière qui détaillait la marche à suivre le cas échéant. Si on a beaucoup parlé des écoles et des lieux privés, qu’en-est-il des points de vente ?

Dans la circulaire envoyée aux préfets, le gouvernement décrit des délestages tournants, dans des créneaux bien connus de pics de consommation, c’est-à-dire entre 8 et 13 heures et entre 18 et 20 heures. Ce plan ne concernerait pas tout le monde. 40 % des Français ne seraient pas inquiétés en raison de leur localisation, identifiée comme prioritaire.

Les transports, les écoles et bien sûr les commerces ne seraient pas épargnés. Comme les particuliers, les professionnels pourront être informés en amont de la coupure : un jour avant, les départements touchés seront identifiés et la veille, à 17 heures, la localisation sera détaillée. Un moteur de recherche disponible sur le site d’Enedis donnera l’information sur la base d’une adresse précise.

En cas de coupure, le gouvernement n’appelle pas précisément à la fermeture des points de vente mais leur demande d’« adapter leur organisation ». Mais comment maintenir aujourd’hui l’activité d’un magasin sans porte électrique, système informatique, Internet ou terminaux de paiement ? Sans parler des systèmes de sécurité aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs.

Toutefois, le président de la République s’est voulu rassurant dans son entretien accordé aux équipes de TF1, samedi 3 décembre. Selon lui, il s’agit de « scénarios fictifs » mais qui permettent au gouvernement de préparer « un cas extrême ». Emmanuel Macron a rappelé l’importance de la responsabilité de chacun en respectant le plan de sobriété élaboré par le gouvernement, qui devrait permettre de passer les mois les plus froids de l’hiver sans avoir recours aux délestages.