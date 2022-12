La question environnementale est primordiale chez Morel. La société jurassienne a d’ailleurs rédigé un manifeste qui regroupe l’ensemble de ses actions RSE en trois grands thèmes : l’engagement produit, l’engagement environnemental et l’engagement sociétal.

Parmi ses différentes actions en faveur de la préservation de l’environnement, Morel a souhaité apporter une réponse à « l’une des problématiques les plus importantes du métier », à savoir les verres de démonstration. Au fil de ses montages optiques, l’opticien français doit jeter des centaines de déchets plastiques. On peut imaginer les millions de verres de démonstration qui sont ainsi jetés dans le monde chaque année …

Morel a décidé d’équiper l’ensemble de ses montures de verres de démonstration recyclés et recyclables. Une solution rendue possible grâce à une collaboration avec un partenaire historique. Ces verres sont fabriqués en acrylique recyclée, une matière qui peut se recycler à l’infini et qui permet à l’entreprise d’éviter d’utiliser 6 tonnes de matière plastique.