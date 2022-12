En cette période où l’on parle beaucoup de football, Etnia Barcelona vient de dévoiler une collection capsule réalisée avec la célèbre équipe du FC Barcelona pour « fêter les origines des deux marques ».

De ce rapprochement entre le lunetier et le Barça, est né un modèle en édition limitée (1899 exemplaires en référence à l’année de création du FC Barcelona) avec des éléments plaqués or 24 carats. Cette solaire en acétate, fabriquée main en Italie, présente l’écusson du club gravé sur un des verres et sur les branches.

En parallèle, une collection exclusive de 6 modèles solaires a été développée. Les fans de l’équipe retrouveront sur chaque monture les couleurs des maillots portés par le FC Barcelone lors des finales des 6 coupes d’Europe, auxquelles le club a participé : Londres en 1992, Paris en 2006, Rome en 2009, Londres en 2011, Berlin en 2015 et Göteborg en 2021. Les modèles portent comme nom la ville et l’année de ces grands matchs. Dans cette collection, l’écusson du Barça est incrusté sur les branches et la date 1899 apparaît en détail discret gravé en doré sur les charnières.