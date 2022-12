Le miroir Shamir Spark 4, présenté en avant-première au dernier Silmo, intègre une technologie de vision stéréo 3D associée à l’intelligence artificielle (IA).

Cette 4ème génération de Spark embarque 6 caméras HD de 24 mégapixels qui optimisent les angles de vues et assurent un rendu plus net et précis de 6 images prises en un seul clic au même instant, pour une stéréoscopie multiple. La précision de l’appareil est renforcée par 2 caméras infrarouges qui offrent une vision claire de la pupille et permettent le maintien des verres solaires sur la monture, lors de la prise de mesures. Les 4 caméras couleur produisent des images très haute définition et zoomables en qualité macro de la monture afin d’en repérer plus facilement les limites.

La détection automatique du centre pupille par Spark 4 repose sur un algorithme développé pour la reconnaissance faciale et traité par l’IA. Celui-ci détecte et analyse 192 repères faciaux pour des données plus précises. Le calcul de l’écart binoculaire VL est également immédiat et automatique. Spark 4 calcule toutes les mesures nécessaires à l’individualisation des verres : hauteurs boxing et bas de monture ; cotes montures, A, B, nez et plus grande diagonale ; distance verre-œil ; angle pantoscopique et galbe de la monture.

Côté pratique, le miroir peut être posé sur une table de vente ou sur un meuble console, selon que l’on souhaite une prise de mesures assis ou debout. Grâce à son bras télescopique, il s’adapte à la taille du porteur. Selon Shamir, cet outil peut être utilisé par tous les collaborateurs du magasin.