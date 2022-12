Après avoir équipé de solaires à la vue David Gaudu depuis 2021, Julbo devient le partenaire de l’équipe cycliste Groupama-FDJ toute entière.

Julbo et le cyclisme, c’est une longue histoire. Si les partenariats portaient jusqu’ici sur des lunettes, ils se prolongent aujourd’hui sur les casques. Une nouvelle gamme de produits que propose le fabricant français.

Christophe Beaud, le président de la société, voit dans ce partenariat « une nouvelle étape dans l’histoire de Julbo. Il est le fruit de notre stratégie sur une très longue période. Nous avons débuté en fabriquant des lunettes de montagne. Nous avons ensuite diversifié notre activité dans le nautisme, le ski freeride, Le ski nordique, le trail running, le VTT enduro ou le cross-country. Après être devenu fournisseur officiel de l’Étape du Tour, place désormais au cyclisme sur route chez les professionnels. Nous avons développé les produits adéquats à cette pratique, c’était le bon moment pour nous. L’équipe cycliste Groupama-FDJ, créée en 1997 est désormais installée dans le haut de la hiérarchie mondiale. Elle est riche de nombreux très grands succès et nous sommes fiers de débuter cette aventure à leurs côtés. Dans un premier temps, nous équiperons l’équipe Continentale en casques et lunettes. La structure UCI WorldTour roulera également avec nos casques dès la saison prochaine et nos lunettes en 2024. »

On l’aura compris, ce partenariat ne consiste pas seulement à rendre la marque la plus visible possible. Comme l’indique, Marc Madiot, manager général de l’équipe : « Il s’agit d’une réelle collaboration, d’un partage de compétences entre nos deux équipes recherche et développement, pour aboutir au matériel le plus performant et aux résultats les plus hauts pour nos coureurs. »

Dans le cyclisme, l’équipe d’ambassadeurs Julbo compte également Bruno Amirail, champion de France de contre-la-montre, le jeune coureur Lenny Martinez, Maxime Marotte, 2ème en coupe du monde de VTT en 2022, la championne d’Italie XCO Martina Berta ou encore l’américain Ian Boswell.