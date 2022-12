Avec cette acquisition, qui inclut les marques Rodenstock Eyewear et Porsche Design Eyewear, le lunetier italien ambitionne de renforcer sa plateforme de distribution en Europe centrale, notamment sur le marché allemand.

La société De Rigo Vision a signé un accord pour acheter la totalité de la division lunetterie de l’allemand Rodenstock. La transaction devrait être finalisée vers la fin du deuxième trimestre 2023.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement De Rigo qui veut poursuivre son expansion internationale et sa croissance sur le segment des lunettes haut de gamme. Le groupe italien renforcera le réseau commercial en introduisant une expertise supplémentaire et un vaste réseau en Allemagne, ainsi que sur les marchés internationaux. En ajoutant les marques Rodenstock Eyewear et Porsche Design Eyewear à son portefeuille de produits, De Rigo renforce en outre sa position sur le marché de la lunetterie premium et diversifie son offre.

Les deux entreprises déclarent qu’elles « collaboreront côte à côte pour assurer une transition en douceur et la continuité des activités pour les employés, les clients et les partenaires ».