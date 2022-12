Depuis le mois de mars dernier, les magasins Atol commercialisent Oneo, une collection écoresponsable et certifiée OFG. Après une première reconnaissance, avec l’obtention d’un Red Dot Award en juin, l’enseigne vient de décrocher deux nouvelles récompenses.

En effet, la semaine dernière, Atol a remporté le prix Top Santé dans la catégorie Ecoresponsabilité. « Le prix Top Santé vient saluer la fabrication écoresponsable avec des matériaux biosourcés recyclés et recyclables. Grâce à une fabrication locale dans l’Ain et le Jura, une monture Oneo n’a parcouru que 1800 km contre 13 000 km pour une monture chinoise et réduit par 20 l’impact carbone de la production », explique Atol.

Le second trophée est le prix LSA Inno dans la catégorie « Meilleur partenariat industriels/distributeurs ». Ici, c’est surtout la relocalisation de la production à Oyonnax et Morez qui est récompensée. Cette collection s’inscrit dans une démarche de retour de la production en France, initiée en 2005 et qui permet à l’enseigne d’optique de réaliser aujourd’hui 65 % de son chiffre d’affaires sur des produits de fabrication française.

« Ce mode de production locale a des répercussions positives majeures dont nous sommes extrêmement fiers. Produire en France nous permet de soutenir l’emploi et de protéger la transmission d’un savoir-faire d’excellence », ajoute Eric Plat, PDG d’Atol.