Après la période des fêtes, arriveront les soldes d’hiver dès le début d’année. Quels sont les éléments clés à retenir pour bien les préparer ?

Comme le prévoit la règlementation, les soldes 2023 débuteront le deuxième mercredi du mois de janvier, soit le 11 et se termineront quatre semaines plus tard, soit le 7 février, dans la grande majorité des départements français.

Les opticiens qui souhaitent communiquer autour de l’opération, que ce soit dans le point de vente, sur leur site Internet ou sur les réseaux sociaux doivent mentionner la date de début et le type de produits soldés.

Les produits qui bénéficient d’une réduction doivent facilement être identifiables par les clients pour les différencier des nouvelles collections. Pour chaque produit soldé, le prix avant les soldes et le nouveau prix doivent apparaître. Depuis la nouvelle directive européenne baptisée Omnibus entrée en vigueur en mai dernier, le prix de référence (ou prix barré) est le prix le plus bas pratiqué dans le mois précédant l’entrée en vigueur de l’opération. En cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix. Cette règle concerne aussi bien les magasins physiques que les boutiques en ligne. La réduction du prix peut être indiquée sous la forme d’un pourcentage ou une valeur (-25 euros, par exemple).

Tous les types de produits ne peuvent pas être concernés par les soldes : il faut qu’ils soient mis en vente depuis au moins un mois. Les commerçants ne peuvent donc pas faire entrer en magasin de nouveaux produits dans le seul but de les solder. Le réapprovisionnement n’est également pas possible. A noter : les articles soldés bénéficient des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente que tous les autres articles. Dans le cadre de la vente à distance, le client bénéficie d’un délai de 14 jours pour retourner un produit qu’il soit soldé ou non.

Chaque année, les soldes font l’objet de contrôles de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), avec des sanctions pouvant aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et 2 ans de prison pour pratique commerciale trompeuse. L’ensemble des règles imposées aux professionnels pour protéger les consommateurs sont détaillées sur les sites du Ministère de l’Économie et de la DGCCRF, pour ne citer que ces deux exemples.