Rip Curl, marque associée au monde du surf et de l’océan, commercialisera à partir de janvier prochain une collection de lunettes fabriquées grâce à un matériau provenant à 100% de filets de pêches recyclés.

Rip Curl s’est déjà engagé dans une démarche écoresponsable notamment à travers une collection de maillots de bain fabriqués à partir de filets de pêche. En 2023, elle fera donc un nouveau pas dans cette direction avec la sortie sur le même principe de nouveaux modèles solaires adultes et adolescents.

Pour les réaliser, ADCL et Rip Curl ont collaboré avec l’entreprise brestoise Fil & Fab qui a mis au point un processus particulier de fabrication, comprenant le tri des filets de pêche pour garantir un plastique 100 % régénéré, la transformation des filets en fibres, l’ajout de composés non polluants pour conserver les qualités techniques, le recyclage des filets en granulés (Nylo) et l’injection de ces derniers dans les montures.

Tous les modèles de la collection sont équipés de verres polarisants et affichent un prix public conseillé de 59 euros pour les modèles adolescents et entre 79 et 95 euros pour les modèles adultes. A noter que sur deux d’entre eux la branche présente une découpe particulière qui reprend le logo en forme de vague avec un renfort métallique qui la transforme en décapsuleur de bouteilles.

« Avec cette collection complète de plus de 30 références nous apportons une vraie offre cohérente avec les valeurs Rip Curl et les attentes des consommateurs d’aujourd’hui sensibles à l’écoresponsabilité », explique Olivier Petitfils, directeur général d’ADCL. Selon lui, ces solaires équipées de verres polarisants « permettent à l’opticien de proposer une offre accessible, de qualité, portée par une marque légitime sur le créneau sport et loisirs ».