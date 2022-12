Depuis 2020, le Baromètre des Franciliens, réalisé par l’Institut Paris Région dresse une photographie annuelle des attentes et comportements des habitants de la région Ile-de-France. Dans l’édition 2022, qui a eu lieu au cours de l’été auprès de 5 700 personnes interrogées, certaines réponses concernent directement la santé visuelle. Focus.

Dans le chapitre qui s’intéresse plus précisément à la santé et l’accès aux soins, on apprend que 40 % des Franciliens déclarent avoir eu recours à la téléconsultation au cours des 12 derniers mois, avec, sans surprise, des taux plus importants chez les jeunes populations.

Dans cette étude, la question de la santé visuelle est abordée sous l’angle du renoncement aux soins que ce soit pour la consultation chez l’ophtalmologue ou pour l’achat des lunettes, verres ou lentilles.

Ainsi, 18 % des Franciliens disent avoir renoncé, annulé ou reporté une consultation ophtalmologique, en recul de 7 points par rapport à 2021 (22 % chez les 50/64 ans). En ce qui concerne plus précisément notre secteur, 17 % des sondés affirment avoir renoncé, annulé ou reporté leur achat de lunettes, verres ou lentilles, en hausse de 2 points en comparant avec 2021.

Pourquoi ces renoncements, retards ou annulations ? Au sujet de la consultation ophtalmologique, les deux principales raisons évoquées sont les finances et le délai pour obtenir un rendez-vous. Pour l’achat de l’équipement visuel, c’est le prix qui prend la première place des réponses, à plus de 50 %, très loin devant le délai pour obtenir un rendez-vous, la crainte d’attraper le Covid ou encore la distance pour se rendre au point de vente.