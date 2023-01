Après les fêtes, on a l’habitude de dire que janvier est le mois sans alcool. Krys veut plutôt le faire rimer avec prévention, en lançant en parallèle les opérations « 15 min, les yeux dans les yeux » en optique et « Krys Audioscore » en audio.

Du 5 au 25 janvier, tous les Français, clients ou non de l’enseigne, pourront venir tester gratuitement (avec ou sans rendez-vous) leur vue et leur audition dans les points de vente Krys.

« Actions de détection mais aussi de sensibilisation, ces deux temps forts ont également pour objectif de rappeler l’importance de la prévention, indispensable à la bonne santé et au maintien de l’autonomie. Un enjeu de taille à l’heure où la prévalence des troubles visuels et auditifs s’accroît de manière alarmante, en particulier chez les plus jeunes », explique l’enseigne.

Vision de près et vision de loin seront testées en 15 minutes et les opticiens profiteront de ce moment pour rappeler (ou présenter) au grand public la possibilité de renouvellement des équipements par les opticiens

En audio, l’opération « Krys Audioscore » vise à « encourager les bilans auditifs pour sensibiliser sur les troubles auditifs, préserver le capital auditif et accompagner dès les premières baisses d’audition, qui est un réflexe peu présent dans les habitudes des Français ».

Krys insiste sur l’importance des bilans qu’ils soient visuels ou auditifs. Rappelons que selon les chiffres du 16e Baromètre de la Santé Visuelle Asnav, les Français ne cessent d’augmenter leur temps d’exposition aux écrans (les enfants passent désormais plus de deux heures par jour devant des écrans) et 1 Français sur 4 présente aujourd’hui une déficience auditive (perte supérieure à à 25 décibels (dB) dans la meilleure oreille).