La Mutualité française a dévoilé aujourd’hui les résultats de son étude annuelle portant sur 35 mutuelles couvrant 18 millions de Français. Selon ces données, les cotisations augmenteront notablement en 2023, mais moins que l’inflation.

En 2023, le prix des mutuelles bondira en moyenne de 4,7 %, « en deçà de l’inflation moyenne en 2022 (5,9 %) », précise la Mutualité. Elle justifie dans un communiqué cette hausse des tarifs, plus forte sur les contrats collectifs (+5,7 %) que sur les contrats individuels (+4,1 %), en insistant sur l’augmentation des soins remboursés par les mutuelles (+10,1 % entre 2019 et 2022). Le 100 % santé est bien sûr pointé du doigt, avec +40 % de dépenses en audioprothèse, + 29 % en dentaire et + 7 % en optique, soit au total 892 M€ supplémentaires.

A la faveur de la publication de ces données, la Mutualité dénonce une nouvelle fois le poids de la fiscalité pesant sur les Ocam, qui a été multipliée par 8 en 20 ans, pour atteindre 2,5 milliards d’euros en 2021 avec la « taxe Covid » : « Un niveau de taxation injuste et injustifié au regard des rattrapages de soins après les confinements, confirmé par le rapport de la Drees sur la situation économique des organismes complémentaires en 2021. Par ailleurs, en 2023, un transfert d’au moins de 300 millions d’euros de l’Assurance Maladie Obligatoire vers l’Assurance Maladie Complémentaire est prévu », regrette l’organisation. Elle ajoute qu’en 2021, le résultat économique sur l’activité santé a été quasi-nul pour les mutuelles (en moyenne -0,2 % des cotisations).