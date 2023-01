Commercialisée par Novacel à partir du 15 janvier, cette solution multifonction pour lentilles souples s’affranchit du suremballage et évite le gaspillage.

Fabriquée en Italie, Binova Cristal with Order My Lens s’inscrit dans la stratégie RSE de Novacel. Ce produit tout-en-un est livré sans emballage carton : l’étui et la notice d’utilisation sont intégrés au flacon. Celui-ci est également entièrement transparent. Ainsi, l’utilisateur pourra s’assurer d’avoir complétement terminé la solution avant d’en ouvrir une nouvelle. Avec un conditionnement de 40 ml, Novacel promet une semaine d’utilisation supplémentaire par rapport aux flacons classiques utilisant la même quantité de plastique. Enfin, conformément à sa certification ISO 14001 et à son engagement environnemental de réduction des déchets, le fournisseur propose de délivrer le Tripack Binova Cristal (3 flacons) dans un sac en tissu en fibres naturelles.

Côté composition, l’efficacité de la solution est assurée par la synergie d’action entre le décontaminant et la présence de deux agents anti-dépôts. Ces agents décollent les dépôts de la surface de la lentille et les emprisonnent, afin d’éradiquer les micro-organismes au moment du massage. Les composants actifs sont dosés de manière à préserver le confort et l’intégrité oculaires.