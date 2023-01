Alors que la grogne monte en ce début d’année concernant les tarifs de l’énergie (notamment chez les boulangers et les restaurateurs), Bruno Le Maire a dévoilé vendredi dernier un nouvel accord passé avec les fournisseurs d’énergie pour faire face à la situation.

En fin de semaine dernière, le ministre de l’Economie a rencontré les fournisseurs d’énergie pour trouver de nouvelles solutions afin de soutenir l’activité des professionnels qui voient leur facture d’électricité exploser. Un consensus a été trouvé : les TPE de moins de 10 salariés et déclarant moins de 2 millions d’euros de CA bénéficieront d’un tarif garanti de l’électricité qui n’ira pas au-delà de 280 euros par mégawattheure en moyenne sur l’année 2023.

Dès la facture du mois de janvier, ce tarif pourra s’appliquer aux très petites entreprises qui ont procédé au renouvellement de leur contrat électricité au cours du second semestre 2022 et qui n’entrent pas dans le cadre du bouclier tarifaire qui s’applique également aux ménages. Selon Bruno Le Maire, cette nouvelle mesure qui est « un immense soulagement » concerne 600 000 entreprises.

Comment en bénéficier ?

Un formulaire est à retirer sur le site de son fournisseur d’énergie ou sur le site impots.gouv.fr. Les entrepreneurs doivent y indiquer qu’ils dirigent une TPE et qu’ils souhaitent donc bénéficier de ce tarif. Ce formulaire doit ensuite être envoyé au fournisseur d’énergie. Le ministre a insisté pour que les demandes soient faites le plus rapidement possible pour que ce tarif soit en application dès les premiers mois de l’année.