Un décret entré en vigueur le 1er janvier encadre le déploiement national de la e-carte Vitale, après le succès de son expérimentation dans plusieurs départements.

La carte Vitale dématérialisée poursuit plusieurs objectifs : elle participe à la numérisation du système de santé, simplifie les démarches des usagers, fluidifie leurs relations avec les professionnels de santé et réduit les risques d’erreur grâce à des feuilles de soins sécurisées et fiabilisées (accès automatique au service de droit ADRi). Un décret paru le 30 décembre fixe les modalités de ce nouveau système.

La e-carte Vitale sera disponible via l’appli ApCV. La première connexion demandera un selfie de l’assuré (qui sera comparé à la photographie de sa pièce d’identité). Ensuite, l’accès se fera par un système à double authentification. Les professionnels de santé, dont les opticiens, accéderont aux informations contenues dans ApCV en scannant un QR code ou avec un lecteur compatible NFC (le patient pourra poser directement son smartphone sur le lecteur). L’appli contiendra les données de l’usager, l’identifiant national de santé et les données de suivi des utilisations de la carte. Plus tard, il sera possible de déléguer l’usage de sa carte à un tiers ou de se connecter à d’autres services, comme ceux des Ocam.

Ce système devrait être généralisé dès cette année à l’ensemble de l’Hexagone, mais le gouvernement se donne jusqu’à 2026 pour achever son déploiement. La carte Vitale actuelle pourra être conservée par les patients jusqu’à cette date.