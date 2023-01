Les dernières vagues de communication d’Atol visaient en particulier les quadragénaires en évoquant notamment les premiers signes de la presbytie. Pour sa nouvelle campagne, l’enseigne d’optique élargit son discours à l’ensemble de la famille.

Depuis hier, 15 janvier 2023, Atol diffuse son nouveau spot publicitaire « pour renforcer le positionnement de la marque au service du bien-être de toutes les familles et de leurs problèmes de vue : presbytie, myopie, dyslexie… »

« Cette nouvelle saga qui valorise toujours le métier d’opticien, sans promotion agressive, va désormais au-delà de la représentation des quadragénaires et de leur presbytie pour élargir la cible à l’entièreté d’une famille et de ses problèmes de vue », précise Eric Plat PDG d’Atol les Opticiens. Tous les membres de la famille y sont ainsi représentés dans leur vie quotidienne avec des troubles différents qui trouvent bien sûr une solution auprès de l’opticien de l’enseigne.

Le spot de 45 secondes regroupant tous les personnages sera suivi de rappels de 20 secondes se focalisant sur l’un d’entre eux.

Atol espère ainsi répéter les bons résultats de ces précédentes prises de paroles : « Le bilan est positif en termes d’image auprès de la cible principale, les quadras : en novembre 2021, la marque enregistrait plus de 10 points de notoriété supplémentaires par rapport à 2018 sur la cible, selon le panel Yougov. La marque est aujourd’hui la 3e en intention d’achat sur les 40/49 ans », explique l’enseigne qui revendique une évolution de son chiffre d’affaires de plus de 14 % entre 2018 et 2022.