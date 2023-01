Après deux années compliquées en raison de la pandémie de Covid. Les grands salons du secteur reprennent des couleurs et prouvent leur importance pour les exposants, comme pour les visiteurs.

Le premier salon optique européen de l’année, s’est tenu le week-end dernier au Parc des expositions de Munich. Trois jours qui se sont déroulés dans « une atmosphère inspirante », selon les organisateurs. En termes de chiffres, cette édition a été marquée par une augmentation de 19,2 % de son visitorat par rapport à l’année passée (une période encore fortement impactée par la crise sanitaire).

Cette année, environ 15 500 visiteurs venus de 67 pays ont fait le déplacement (contre environ 28 000 pour les éditions pré-Covid). Ils ont pu découvrir les nouveautés produits et services de 307 exposants de 28 pays.

« Opti est de retour et sur la bonne voie ! Trois jours de salon inspirants avec des visiteurs et des exposants du monde entier viennent de se terminer. Je tiens à remercier explicitement tous ceux qui ont cru en Opti avec nous et ont rendu le succès possible ! » s’est réjoui Klaus Plaschka, directeur général de GHM Gesellschaft für Handwerksmessen.

La prochaine édition se tiendra entre le 12 et le 14 janvier 2024.

Photo : GHM