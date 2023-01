Bollé Safety, leader mondial de la protection des yeux en EPI, vient de lancer une nouvelle plateforme pour les entreprises et les distributeurs, permettant la personnalisation de deux de ces modèles phares.

Cette possibilité de personnalisation est proposée sur deux best-sellers de la marque, la Rush+ et la Silex+. Ces deux lunettes, qui embarquent la technologie Platinum pour protéger de manière optimale contre la buée et les rayures, sont disponibles également en taille « small » pour les petits visages.

Ce service de personnalisation, accessible depuis le site du fabricant, s’articule en différentes étapes : sélection du modèle et de la taille, choix de la couleur des verres, des branches et du logo apposé sur l’oculaire (possibilité d’envoyer son logo en différents formats). On peut aussi préciser la norme de sécurité à appliquer, la quantité de lunettes voulue (avec un minimum de 1 200 pièces). L’utilisateur aura le choix du packaging entre un emballage unitaire ou un éco-packaging (recyclé et sans plastique) où les lunettes sont regroupées par lot de 20. Avant de lancer la production, l’utilisateur pourra visualiser en 3D le modèle personnalisé qu’il vient de créer.

Après la mise en ligne de son webshop en septembre dernier, ce service marque « une nouvelle étape dans la digitalisation des services de Bolé Safety » : « Notre volonté est de continuer à pousser Bollé Safety dans la digitalisation pour offrir à tous les acteurs – clients distributeurs, entreprises et opticiens – des services toujours plus innovants et plus performants. L’accompagnement et l’accessibilité de nos outils sont des enjeux majeurs que nous souhaitons développer sur le long terme. La mise en place de ses nouveaux services incarne parfaitement cette stratégie du groupe », explique Emmanuelle Lafond, Global digital marketing manager.