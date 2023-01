Les opticiens connaissent bien évidemment Silhouette pour son expertise sur le segment des percées, mais le savoir-faire du fabricant autrichien est loin de se limiter à ce seul type de produits.

Depuis plusieurs années, Silhouette affiche une stratégie de diversification de son catalogue avec entre autres un rapprochement fort avec le monde de la mode. Cette approche est au cœur de la collection Pure Wave, une nouveauté cerclée qui « se présente sous diverses teintes douces dont les finitions renvoient aux textiles modernes ». On retrouve cette inspiration à mi-chemin entre couleurs et matières dans les noms des teintes disponibles : red cord, royal denim, algae twill ou encore lilac cashmere. Comme résume Roland Keplinger, directeur artistique : « Il s’agit d’un style pur et urbain associé à une palette de couleurs modernes qui donnent à la Pure Wave un design subtil et saisissant ».

Même s’il s’agit d’un modèle cerclé, le fabricant n’a pas oublié le critère de légèreté qui a fait sa renommée. Il utilise pour cela le matériau maison SPX+, qui est également particulièrement flexible et permet de fabriquer une monture sans vis ni charnière.