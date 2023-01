La gamme Ophtalmic Universel, disponible depuis hier, est proposée en hydrogel et en silicone-hydrogel.

Ophtalmic Universel promet de simplifier l’adaptation des lentilles, avec une lentille pour plus de 800 millions de combinaisons possibles. Ce produit est commercialisé en versions sphérique, torique, progressive et torique progressive, avec les mêmes paramètres quelle que soit la géométrie.

Ophtalmic Universel présente un faible module d’élasticité et un faible coefficient de friction pour un confort durable. La lentille, conditionnée en boîte de 6, est dotée d’un filtre UV. Elle est disponible à l’essai et en boîte de vente sur E-space et dans les catalogues EDI.

Paramètres :