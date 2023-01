Après la signature de la licence Roberto Cavalli en septembre 2022, De Rigo continue son incursion dans la mode italienne en faisant entrer dans son portefeuille la marque de prêt-à-porter pour femmes Twinset Milano.

L’accord comprend la conception, production et distribution de montures optiques et solaires sous la marque Twinset Milano. Créée en 1987, elle développe aujourd’hui des collections de prêt-à-porter, d’accessoires et de chaussures qui sont distribuées dans 110 boutiques en propre, 90 en franchise et plus de 3 000 grossistes dans le monde.

Le lunetier promet pour cette licence « une collection féminine et romantique qui réinterprète les codes de la marque avec des modèles polyvalents aux détails raffinés ». Elle sera disponible pour les opticiens à partir du mois de mars et dans les boutiques Twinset Milano. La marque en compte 4 en France : à Cannes, Nice et deux à Paris.

Michele Aracri, directeur général de De Rigo Vision, qui s’attend à atteindre « des objectifs importants et ambitieux à l’échelle internationale » voit dans cette signature « une nouvelle étape dans notre plan de développement, renforçant et élargissant notre offre dans le segment féminin ».